В Смоленске увековечат память главы Холм-Жирковского района

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:28:36+03:00

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Глава Холм-Жирковского района, член партии «Единая Россия» Олег Макаров ушел из жизни 8 ноября 2019 года, помогая жильцам горящего дома. Во время тушения огня, ему стало плохо. Врачам не удалось его спасти.

Последние пять лет жизни Олег Макаров посвятил развитию Холм-Жирковского района. Здесь, в Холм-Жирковском 15 июня состоится открытие мемориальной доски в память о трагически погибшем земляке. Она появится на здании районной администрации.

«Меня всегда удивляло, как обстоятельно, конструктивно Олег Петрович подходил к решению любого вопроса. Он весь был устремлен в будущее и делал все возможное, чтобы жизнь у людей была лучше. Чувствовал личную ответственность за все, что происходило в Сафоновском и Холм-Жирковском районах, там, где родился и вырос и состоялся как профессионал. Он всегда помогал до последнего, ведь по-другому поступить не мог», - вспоминает о друге Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

По инициативе коллег-однопартийцев в начале этого года Олегу Макарову присвоено звание Почетного гражданина Холм-Жирковского района, а в мае переулок Школьный, где случилась трагедия, переименован в его честь.

«Он был опытным руководителем, способным решать самые сложные задачи. Он был надежным коллегой. Его уважали за человеческие качества, которыми он всегда обладал. Свое неравнодушие он проявил и в последние часы жизни», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» Николай Дементьев.

Справка

Олег Петрович Макаров родился 15 июня 1959 года в городе Сафонове. После окончания Смоленского филиала Тимирязевской сельскохозяйственной академии работал в должности главного зоотехника управления сельского хозяйства Холм-Жирковского района, начальника производственного отдела районного агропромышленного объединения. Был первым заместителем Главы Администрации Холм-Жирковского района, заместителем Главы Администрации Сафоновского района. В 2003 году Олег Петрович Макаров вступил в партию «Единая Россия», входил в местный политический Совет. В 2014 году стал Главой Холм-Жирковского района. Кандидат сельскохозяйственных наук, награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU