2020-06-10T14:52:38+03:00
Происшествия

Водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области

Мужчина не справился с управлением и на скорости влетел в опору моста, а потом перевернулся в кювете
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области. Фото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по Смоленской области.Водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области. Фото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по Смоленской области.
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38-летний водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области. Смертельная авария произошла в 22.50 9 июня на трассе в Рославльском районе. Водитель «Део Нексия» ехал из Рославля в Десногорск, не справился с управлением и на скорости влетел в опору моста, а потом перевернулся в кювете. Полученные травмы оказались для него смертельными.

Также в аварии пострадал пассажир машины. 20-летний парень госпитализирован в больницу.

Ранее полиция просила отозваться свидетелей смертельного ДТП. Из-за нетрезвого водителя погиб молодой мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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