2020-06-10T16:56:53+03:00
Общество

Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске

Дорожники сняли старый слой покрытия и положили новый
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске, сообщает городская администрация. Рабочие сняли старый слой покрытия и положили новый.

Кроме того, «Дормострой» продолжает работы на переулке Юннатов напротив МФЦ (снят старый слой полотна и в настоящее время идет установка бордюров).

Как заверяют в пресс-службе, отремонтирован Киевский переулок, а также проведены работы на улицах Индустриальная, Б. Октябрьская, Заречная, д.35.

Ранее на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы. Температурный выброс пути произошел из-за установившейся жаркой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске
Водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области
В Смоленске увековечат память главы Холм-Жирковского района
В Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок врачам
В Смоленске ищут очевидцев смертельного ДТП
Число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500
Под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги
В Смоленске более 400 смолян покусали клещи
В Смоленской области поймали нападавшего на заправки
Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны
СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников
Под Смоленском в реке утонул ребенок
В Смоленске на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы
В Смоленске ограничат движения транспорта около ТРЦ «Галактика»
В Смоленске открыли купальный сезон