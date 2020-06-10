Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске
Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске, сообщает городская администрация. Рабочие сняли старый слой покрытия и положили новый.
Кроме того, «Дормострой» продолжает работы на переулке Юннатов напротив МФЦ (снят старый слой полотна и в настоящее время идет установка бордюров).
Как заверяют в пресс-службе, отремонтирован Киевский переулок, а также проведены работы на улицах Индустриальная, Б. Октябрьская, Заречная, д.35.
Ранее на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы. Температурный выброс пути произошел из-за установившейся жаркой погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU