10 Июнь 2020 2020-06-10T16:56:53+03:00

Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

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Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске, сообщает городская администрация. Рабочие сняли старый слой покрытия и положили новый.

Кроме того, «Дормострой» продолжает работы на переулке Юннатов напротив МФЦ (снят старый слой полотна и в настоящее время идет установка бордюров).

Как заверяют в пресс-службе, отремонтирован Киевский переулок, а также проведены работы на улицах Индустриальная, Б. Октябрьская, Заречная, д.35.

Ранее на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы. Температурный выброс пути произошел из-за установившейся жаркой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU