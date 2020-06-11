9 комплексов фиксации нарушений установят в Смоленске

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:26:57+03:00

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В Смоленске появится 9 комплексов фотовидеофиксации нарушений, сообщил замначальника Департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов. В настоящее время идет подготовка к проведению аукциона. Также планируется провести работы по развитию существующей автоматизированной системы управления дорожным движением с целью увеличения пропускной способности и совершенствования организации движения на дорогах областного центра.

Ранее «КП» писала, что в регионе появятся два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств, а также до 2024 года будут завершены работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы

ИСТОЧНИК KP.RU