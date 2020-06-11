2020-06-11T06:40:33+03:00
Общество

111 жалоб на выплаты поступило от врачей в Смоленской области

Ряд медиков пожаловались на отсутствие положенной президентской надбавки, другие на некорректное начисление выплат
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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111 жалоб на выплаты поступило от врачей в Смоленской области. Фото: pixabay.com.111 жалоб на выплаты поступило от врачей в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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111 жалоб на выплаты за особые условия труда во время эпидемии коронавируса поступило от врачей в Смоленской области. Ряд медиков пожаловались на отсутствие положенной президентской надбавки, другие на некорректное начисление выплат.

Глава Департамента по здравоохранению Елена Войтова сообщила, что в 60 случаях отсутствовали основания для получения указанных выплат, и обратившиеся получили соответствующие разъяснения. 41 жалоба удовлетворена - начисления будут выплачены в июне вместе с заработной платой за май. Еще в 10 случаях заявители представили о себе некорректные данные, не указав, в том числе, медицинские организации, где они работают, - информация по ним уточнялась, но связаться с данными сотрудниками, к сожалению, не удалось, в связи с чем по этим обращениям проверочные мероприятия не были проведены.

Еще одной причиной в отказе выплат Елена Войтова назвала наличие в учреждениях здравоохранения некорректных локальных нормативных актов. На сегодняшний день работникам 15 учреждений начислены полагающиеся им стимулирующие выплаты на общую сумму 1,9 млн рублей, а также проведена работа по корректировке нормативной документации.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок врачам. Доплату за особые условия труда получили не все медики психиатрической больницы в Гедеоновке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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