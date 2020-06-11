2020-06-11T06:54:14+03:00
Общество

Коронавирусную карту показали в Смоленской области

Новых пациентов обнаружили в 17 муниципалитетах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Фото: ВКонтакте.Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Фото: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Новых пациентов обнаружили в 17 муниципалитетах.

Напомним, по данным на 10 июня, число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500. Ежедневно выявляется более ста случаев заболевания.

Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что рост числа заболевших связан с активной работой новых лабораторий, которые стали проводить больше тестов.

На сегодняшний день данные по региону представлены на фотографии ниже.

Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам
В Смоленске завершается установка бюста Кутузову
В Смоленске продлеваются ограничения по улице Николаева
В Смоленске прокуратура разберется с нарушениями на улице Николаева
В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы
Коронавирусную карту показали в Смоленской области
111 жалоб на выплаты поступило от врачей в Смоленской области
9 комплексов фиксации нарушений установят в Смоленске
Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске
Водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области
В Смоленске увековечат память главы Холм-Жирковского района
В Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок врачам
В Смоленске ищут очевидцев смертельного ДТП
Число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500
Под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги
В Смоленске более 400 смолян покусали клещи
В Смоленской области поймали нападавшего на заправки
Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны
СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников
Под Смоленском в реке утонул ребенок
В Смоленске на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы
В Смоленске ограничат движения транспорта около ТРЦ «Галактика»
В Смоленске открыли купальный сезон