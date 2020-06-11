Коронавирусную карту показали в Смоленской области
Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Новых пациентов обнаружили в 17 муниципалитетах.
Напомним, по данным на 10 июня, число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500. Ежедневно выявляется более ста случаев заболевания.
Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что рост числа заболевших связан с активной работой новых лабораторий, которые стали проводить больше тестов.
На сегодняшний день данные по региону представлены на фотографии ниже.
Коронавирусную карту показали в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU