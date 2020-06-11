2020-06-11T07:03:59+03:00
Общество

В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы

Где-то уже успели провести плановые работы, где-то просто консервировали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы. Фото: их архива издания.В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы. Фото: их архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы, сообщил Председатель комитета Смоленской областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию Анатолий Василевич. Где-то уже успели провести плановые работы, где-то просто консервировали, поскольку они могут негативно повлиять на рыбное хозяйство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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