В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы
Где-то уже успели провести плановые работы, где-то просто консервировали
В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы. Фото: их архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы, сообщил Председатель комитета Смоленской областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию Анатолий Василевич. Где-то уже успели провести плановые работы, где-то просто консервировали, поскольку они могут негативно повлиять на рыбное хозяйство.
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ИСТОЧНИК KP.RU