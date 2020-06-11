11 Июнь 2020 2020-06-11T07:03:59+03:00

В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы. Фото: их архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы, сообщил Председатель комитета Смоленской областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию Анатолий Василевич. Где-то уже успели провести плановые работы, где-то просто консервировали, поскольку они могут негативно повлиять на рыбное хозяйство.

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ИСТОЧНИК KP.RU