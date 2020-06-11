В Смоленске прокуратура разберется с нарушениями на улице Николаева

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:57:32+03:00

В Смоленске разберутся с нарушениями во время ремонта улицы Николаева. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Прокурор Ленинского района приглашает на личный прием всех, чьи права и интересы были нарушены во время ремонта дороги

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В Смоленске прокуратура Ленинского района намерена разобраться с нарушениями, которые были допущены во время ремонта улицы Николаева. В следующий четверг, 18 июня, прокурор района примет всех, чьи права и интересы были нарушены. Речь идет о предпринимателях и местных жителях.

Встреча пройдет в 14.00 на улице Багратиона, д.3.

Заявителей просят приходить на прием в масках и перчатках и соблюдать дистанцию.

Кроме того, отправить жалобу смоляне могут и дистанционно - через интернет-приемную на сайте надзорного ведомства, либо портал Государственных услуг РФ, по круглосуточному телефону доверия (4812) 38-43-82, также можно оставить письменные обращения в ящике «Для обращений и заявлений», установленном в здании областной прокуратуры на улице Дохтурова, д. 2, и во всех городских, районных и специализированных прокуратурах.

ИСТОЧНИК KP.RU