11 Июнь 2020 2020-06-11T08:05:02+03:00

В Смоленске продлеваются ограничения по улице Николаева. Фото: из архива администрации Смоленска.

Поворот с 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона будет закрыт до 19 июня

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В Смоленске продлеваются ограничения по улице Николаева, сообщает городская администрация. До 19 июня будет закрыто движение машин по нечетной стороне улицы (на участке от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратона).

Ранее стало известно, что прокуратура Ленинского района намерена разобраться с нарушенными правами смолян, пострадавших из-за ремонта дороги. 18 июля пройдет личный прием местных жителей и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU