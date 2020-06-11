В Смоленске завершается установка бюста Кутузову

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:28:11+03:00

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Бюст Кутузову уже находится на постаменте, рабочие завершили благоустройство участка брусчаткой. 11 июня в сквере «Крылатые земляки», где установлен памятник, на дежурство заступит отряд доброхотов-партийцев. Они приведут в порядок прилегающую территорию, украсят ее клумбой.

Депутат Смоленского городского Совета Михаил Николаенков отметил, что на возведение

- Я очень рада, что наш Смоленск, а особенно наша Покровка, за последнее время так преобразились. У нас красивый сквер (прим. ред. - сквер «Крылатые земляки» благоустроен в рамках партпроекта «Городская среда» в 2018 году), а теперь еще и памятник Михаилу Кутузову появился – для нас это большая честь», - отметила смолянка Галина Ковальская.

Бюст прославленному герою Михаилу Кутузову откроется в День России без массового участия жителей из-за ограничительных мер, которые действую в условиях пандемии. Дата, 12 июня, выбрана не случайно - по старому стилю в этот день началась Отечественная война 1812 года. Полководец внес значительный вклад в победу русской армии.

Напомним, установка памятника проходит в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы. Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе.

ИСТОЧНИК KP.RU