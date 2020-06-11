Опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:41:08+03:00

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Стали известных результаты проверок по выплатам смоленским медикам. Ранее соответствующее поручение дал губернатор Алексей Островский. Глава региона три недели назад обратил внимание, чтобы были решены все спорные вопросы по стимулирующим выплатам медицинским и другим работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией и смолянам, находящимся в группах риска.

Документы представили 35 медицинских организаций.

Совместно с департаментом по здравоохранению правильность начислений проверял региональных ФОМС. В результате были проанализированы 111 обращений. Большинство вопросов решилось в пользу медиков. Детали проверки представлены здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU