107 человек в Смоленской области заразились COVID-19
Общее число с начала эпидемии выросло до 3539 человек
107 человек в Смоленской области заразились COVID-19. Фото: pixabay.com.
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За сутки в Смоленской области прибавились 107 зараженных коронавирусом, сообщает столичный Оперативных штаб. Общее число с начала эпидемии выросло до 3539 человек. Также продолжает увеличиваться количество выздоровевших – за все время с болезнью справились 1362 человека. 44 погибли.
Узнать подробнее о распространении коронавируса, можно посмотрев карту.
Ранее были опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам. Документы представили 35 медицинских организаций. Детали проверки представлены здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU