107 человек в Смоленской области заразились COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:38:12+03:00

Общее число с начала эпидемии выросло до 3539 человек

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За сутки в Смоленской области прибавились 107 зараженных коронавирусом, сообщает столичный Оперативных штаб. Общее число с начала эпидемии выросло до 3539 человек. Также продолжает увеличиваться количество выздоровевших – за все время с болезнью справились 1362 человека. 44 погибли.

Узнать подробнее о распространении коронавируса, можно посмотрев карту.

Ранее были опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам. Документы представили 35 медицинских организаций. Детали проверки представлены здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU