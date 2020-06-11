2020-06-11T11:54:59+03:00
Общество

Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области

Инвалидам, имеющим трех и более детей, а также родителям, у которых есть ребенок-инвалид, при подаче заявлений на право получения земельного участка не надо будет показывать справки медико-социальной экспертизы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Многодетные семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, хотят поддержать в Смоленской области, сообщил председатель комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию Анатолий Василевич. При подаче заявлений на право получения земельного участка им не надо будет показывать справки медико-социальной экспертизы.

Меры поддержки могут заработать с 1 июля 2020 года. Вопрос будет рассмотрен на заседании регионального парламента.

- Считаю, что данная мера во многом облегчит жизнь наших сограждан при сборе документов, сказал Василевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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