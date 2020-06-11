Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области
Многодетные семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, хотят поддержать в Смоленской области, сообщил председатель комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию Анатолий Василевич. При подаче заявлений на право получения земельного участка им не надо будет показывать справки медико-социальной экспертизы.
Меры поддержки могут заработать с 1 июля 2020 года. Вопрос будет рассмотрен на заседании регионального парламента.
- Считаю, что данная мера во многом облегчит жизнь наших сограждан при сборе документов, сказал Василевич.
ИСТОЧНИК KP.RU