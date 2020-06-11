2020-06-11T12:03:07+03:00
Общество

Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности

Мошенники размещают в соцсетях объявления о сборе денег детям и больным животным
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. Фото: pixabay.com.Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. В пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области сообщили, что мошенники размещают в социальных сетях или на форумах подложные объявления о сборе средств тяжелобольным детям или бездомным животным или делают репосты реальных объявлений, но с подложными банковскими реквизитами.

Жителей региона просят быть бдительными и проверять информацию.

Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. Фото: УМВД РФ по Смоленской области.

Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. Фото: УМВД РФ по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности
Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области
107 человек в Смоленской области заразились COVID-19
Опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам
В Смоленске завершается установка бюста Кутузову
В Смоленске продлеваются ограничения по улице Николаева
В Смоленске прокуратура разберется с нарушениями на улице Николаева
В Смоленской области стали ставить на учет бесхозные дамбы
Коронавирусную карту показали в Смоленской области
111 жалоб на выплаты поступило от врачей в Смоленской области
9 комплексов фиксации нарушений установят в Смоленске
Ремонт начался на Крестовоздвиженском мосту в Смоленске
Водитель погиб на месте в ДТП в Смоленской области
В Смоленске увековечат память главы Холм-Жирковского района
В Смоленске СКР проверяет новую информацию о невыплате надбавок врачам
В Смоленске ищут очевидцев смертельного ДТП
Число заболевших коронавирусом смолян приближается к отметке в 3500
Под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги
В Смоленске более 400 смолян покусали клещи
В Смоленской области поймали нападавшего на заправки
Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны
СКР возбудил уголовное дело на смоленских чиновников
Под Смоленском в реке утонул ребенок
В Смоленске на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы
В Смоленске ограничат движения транспорта около ТРЦ «Галактика»
В Смоленске открыли купальный сезон