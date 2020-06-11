Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности
Мошенники размещают в соцсетях объявления о сборе денег детям и больным животным
Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. Фото: pixabay.com.
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Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. В пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области сообщили, что мошенники размещают в социальных сетях или на форумах подложные объявления о сборе средств тяжелобольным детям или бездомным животным или делают репосты реальных объявлений, но с подложными банковскими реквизитами.
Жителей региона просят быть бдительными и проверять информацию.
Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности. Фото: УМВД РФ по Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU