11 Июнь 2020 2020-06-11T15:10:06+03:00

Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

Мужчина на скорости не смог справиться с управлением

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Водитель ВАЗа чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Мужчина на скорости не смог справиться с управлением.

ДТП произошло в 11.40 10 июня на трассе в районе Третьяково Духовщинского района.

27-летний мужчина получил травмы, сообщили в полиции.

Ранее «КП» писала о другом страшном ДТП, где погиб водитель «Дэу». Мужчина на скорости влетел в опору моста, после чего машина перевернулась в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU