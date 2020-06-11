2020-06-11T15:10:06+03:00
Происшествия

Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском

Мужчина на скорости не смог справиться с управлением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
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Водитель ВАЗа чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Мужчина на скорости не смог справиться с управлением.

ДТП произошло в 11.40 10 июня на трассе в районе Третьяково Духовщинского района.

27-летний мужчина получил травмы, сообщили в полиции.

Ранее «КП» писала о другом страшном ДТП, где погиб водитель «Дэу». Мужчина на скорости влетел в опору моста, после чего машина перевернулась в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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