Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском
Мужчина на скорости не смог справиться с управлением
Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
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Водитель ВАЗа чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Мужчина на скорости не смог справиться с управлением.
ДТП произошло в 11.40 10 июня на трассе в районе Третьяково Духовщинского района.
27-летний мужчина получил травмы, сообщили в полиции.
Ранее «КП» писала о другом страшном ДТП, где погиб водитель «Дэу». Мужчина на скорости влетел в опору моста, после чего машина перевернулась в кювете.
ИСТОЧНИК KP.RU