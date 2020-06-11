2020-06-11T17:02:18+03:00
Общество

Под Смоленском нашли 8 месторождений полезных ископаемых

Все объекты стали подспорьем для внутреннего строительного рынка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском нашли 8 месторождений полезных ископаемых. Фото: pixabay.comПод Смоленском нашли 8 месторождений полезных ископаемых. Фото: pixabay.com
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В 2019 году в Смоленской области нашли 8 новых месторождений полезных ископаемых. В настоящее время они приняты к эксплуатации. В основном это песчано-гравийная смесь.

Находки обнаружены в Гагаринском, Шумячском, Починковском и ряде других районов. Ранее о некоторых из них писал «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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