В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика
В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика. Ориентировку на поиск ребенка утром 12 июня опубликовал ПСО «Сальвар».
Последний раз Ваню Коваленко видели на реке Угра в селе Всходы Угранского района вечером 11 июня. Ребенок не ночевал дома.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с поисковиками или правоохранительными органами.
Фото: ПСО "Сальвар".
"КП" писала о чудовищной трагедии - в Сычевке Смоленской области утонула 9-летняя девочка. Ребенок купалась в реке Вазуза на территории города. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU