2020-06-12T10:44:34+03:00
Происшествия

В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика

Последний раз Ваню Коваленко видели на реке Угра в селе Всходы Угранского района
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика. Фото: ПСО "Сальвар".В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика. Ориентировку на поиск ребенка утром 12 июня опубликовал ПСО «Сальвар».

Последний раз Ваню Коваленко видели на реке Угра в селе Всходы Угранского района вечером 11 июня. Ребенок не ночевал дома.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с поисковиками или правоохранительными органами.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

"КП" писала о чудовищной трагедии - в Сычевке Смоленской области утонула 9-летняя девочка. Ребенок купалась в реке Вазуза на территории города. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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