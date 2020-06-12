12 Июнь 2020 2020-06-12T10:53:09+03:00

В Смоленске отремонтируют три улицы и переулок. Фото: из архива администрации Смоленска.

Асфальт заменят на М. Соколовского, Ломоносова, Минской и Никольском переулке

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В Смоленске отремонтируют три улицы и переулок. На М. Соколовского, Ломоносова, Минской и Никольском переулке полностью заменят асфальт, сообщает городска администрация.

В настоящее время завершились конкурсные процедуры и определены подрядчики.

- Ремонт пройдет на участках улиц Маршала Соколовского (от 25 Сентября до пешеходного перехода в районе дома №4 по ул. Соколовского, участке от дома №17 до ул. 25 Сентября), Ломоносова (от Румянцева до дома №10в по ул. Ломоносова, участке от Шевченко до Попова), Минская (от ГСК «Автотурист» до садоводческого товарищества «Нивленское» в поселке Гнездово), Никольском переулке (от Ново-Московской до дома №8 по улице Ново-Ленинградской), - сообщили сотрудники администрации.

Ранее стало известно, что в столице региона продлеваются ограничения по улице Николаева. Поворот с 1-го Краснинского переулка до Багратиона будет закрыт до 19 июня.

Кроме того, прокуратура Ленинского района намерена разобраться с нарушенными правами смолян, пострадавших из-за ремонта этой дороги. 18 июля пройдет личный прием местных жителей и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU