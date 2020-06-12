12 Июнь 2020 2020-06-12T11:00:03+03:00

3 пациента погибли за сутки от коронавируса в Смоленске. Фото: pixabay.com.

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3 пациента погибли за сутки от коронавируса в Смоленске, сообщает Оперативный штаб. По данным на 12 июня, в регионе уже зафиксировано 47 летальных исходов.

Также в Смоленской области выявлено 70 новых случаев заболевания. Общее количество инфицированных выросло до 3609, 1394 выздоровело.

Ранее была опубликована коронавирусная карта. Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что рост числа заболевших связан с активной работой новых лабораторий, которые стали проводить больше тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU