Число выздоровевших от коронавируса приближается к 1500

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:11:11+03:00

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Оперативный штаб озвучил новые данные по коронавирусу. По данным на 13 июня, с болезнью справились 1414 человек (+20 за сутки), заболевших – 3712 (+103 за сутки).

Еще два человека скончались. Таким образом, число летальных исходов в регионе выросло до 49.

- За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 706 в 84 регионах, из них 2 970 (34,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает сайт СтопКоронавирус.РФ - За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 271 человек.

Ранее сотрудники Оперативного штаба отметили, что жители региона, даже те, кто переболел, должны соблюдать масочный режим, носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию. В стране зафиксированы случаи, когда переболевший человек был носителем инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU