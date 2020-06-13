Число выздоровевших от коронавируса приближается к 1500
Оперативный штаб озвучил новые данные по коронавирусу. По данным на 13 июня, с болезнью справились 1414 человек (+20 за сутки), заболевших – 3712 (+103 за сутки).
Еще два человека скончались. Таким образом, число летальных исходов в регионе выросло до 49.
- За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 706 в 84 регионах, из них 2 970 (34,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает сайт СтопКоронавирус.РФ - За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 271 человек.
Ранее сотрудники Оперативного штаба отметили, что жители региона, даже те, кто переболел, должны соблюдать масочный режим, носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию. В стране зафиксированы случаи, когда переболевший человек был носителем инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU