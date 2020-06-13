13 Июнь 2020 2020-06-13T11:20:16+03:00

РЖД возобновляет движение поездов из Смоленска на юг. Фото: pixabay.com.

Жители региона могут отправиться в Сочи и Анапу

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РЖД возобновляет движение поездов из Смоленска на юг. Жители региона могут отправиться в Сочи и Анапу. Первые поезда пойдут 26 июня.

Пассажирский состав №535/536 Смоленск – Брянск – Анапа отправится из Смоленска и Брянска 27 июня, 1,7,11,17,21,27 июля, 1,7,11,17,21,27 августа. А из Анапы 29 июня, 3,9,13,19,23,29 июля, 3,9,13,19,23,29 августа.

Поезд 467/468 Смоленск – Брянск – Имеретинский Курорт отправится из Смоленска и Брянска 26 июня, 2,6,12,16,22,26 июля, 2,6,12,16,22,26 августа. Из Имеретинского Курорта 28 июня, 4,8,14,18,24,28 июля, 4,8,14,18,24,28 августа.

Также возобновляется автобусное сообщение дальнего следования. Посмотреть актуальную информацию можно на сайте Автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU