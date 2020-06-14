2020-06-14T09:57:01+03:00
Происшествия

Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля

УАЗ перевернулся на бок, у «девятки» разбита вся передняя часть
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля. Фото: ВКонтакте.Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля. Фото: ВКонтакте.
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Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в 22.52 на улице Большая Советская. В результате столкновения УАЗ «Буханка» перевернулся на бок, а у «девятки» разбита вся передняя часть.

Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля. Фото: ВКонтакте.

Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля. Фото: ВКонтакте.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Сообщается, что пострадавших в ДТП нет. Машинам требуется серьезный ремонт.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске ищут очевидцев смертельного ДТП. Из-за нетрезвого водителя погиб молодой мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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