2020-06-14T10:07:46+03:00
Общество

Стало известно о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева в Смоленске

Рабочие приступили к монтажу конструкции пути, которая сделает поездку на трамвае более комфортной и бесшумной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стало известно о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева. Фото: администрация г. Смоленска.Стало известно о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева. Фото: администрация г. Смоленска.
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Городские власти рассказали о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева. В настоящее время рельсы и бетонные шпалы уже уложены там, где не проходят инженерные коммуникации. В районе пересечения с 1-й Краснинским переулком начался монтаж бесшпальной конструкции пути на монолитном бетоне.

- В ремонте применяются прирельсовые резиновые профили, которые предназначены для гашения вибрации, снижения шума при движении трамваев и уменьшения ударных нагрузок на тележки вагонов, - сообщили в городской администрации.

Кроме того, такие переезды увеличивают пропускную способность на улице.

Ранее стало известно, что прокуратура Ленинского района намерена разобраться с нарушенными правами смолян, пострадавших из-за ремонта этой дороги. 18 июля пройдет личный прием местных жителей и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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