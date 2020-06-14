Стало известно о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева в Смоленске
Городские власти рассказали о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева. В настоящее время рельсы и бетонные шпалы уже уложены там, где не проходят инженерные коммуникации. В районе пересечения с 1-й Краснинским переулком начался монтаж бесшпальной конструкции пути на монолитном бетоне.
- В ремонте применяются прирельсовые резиновые профили, которые предназначены для гашения вибрации, снижения шума при движении трамваев и уменьшения ударных нагрузок на тележки вагонов, - сообщили в городской администрации.
Кроме того, такие переезды увеличивают пропускную способность на улице.
Ранее стало известно, что прокуратура Ленинского района намерена разобраться с нарушенными правами смолян, пострадавших из-за ремонта этой дороги. 18 июля пройдет личный прием местных жителей и предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU