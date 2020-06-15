15 Июнь 2020 2020-06-15T06:03:16+03:00

В Смоленске горячую воду отключат на 14 улицах. Фото: pixabay.com.

Обезвоживание жителей областного центра связано с работами на теплосетях

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15 июня на 14 улицах в Смоленске отключат горячую воду. Обезвоживание жителей областного центра связано с ремонтными работами на теплосетях. До 6 июля воды не будет по следующим адресам:

пер. Смирнова, 3, 3/4, 3/4а, 7;

пр-т Гагарина, 2-8 чет;

ул. Глинки, 9, 11/30;

ул. Коммунистическая, 6;

ул. Октябрьской рев., 3, 7, 7а, 14-22 чет;

ул. Дзержинского, 2-19а, 23/1, 23/2;

пер. Ульянова, 10;

ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, 3, 5, 7;

ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, 21;

ул. Дохтурова, 1, 27;

Водяной пер., 3;

Чуриловский пер., 19,

2-й Краснинский пер., 1, 3, 4, 5, 6, 8

А жителям домов №№106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121 по улице Попова без благ цивилизации приходится обходиться до 16 августа.

Узнать, кто следующим останется без горячей воды, можно в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU