В Смоленске горячую воду отключат на 14 улицах
15 июня на 14 улицах в Смоленске отключат горячую воду. Обезвоживание жителей областного центра связано с ремонтными работами на теплосетях. До 6 июля воды не будет по следующим адресам:
пер. Смирнова, 3, 3/4, 3/4а, 7;
пр-т Гагарина, 2-8 чет;
ул. Глинки, 9, 11/30;
ул. Коммунистическая, 6;
ул. Октябрьской рев., 3, 7, 7а, 14-22 чет;
ул. Дзержинского, 2-19а, 23/1, 23/2;
пер. Ульянова, 10;
ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, 3, 5, 7;
ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, 21;
ул. Дохтурова, 1, 27;
Водяной пер., 3;
Чуриловский пер., 19,
2-й Краснинский пер., 1, 3, 4, 5, 6, 8
А жителям домов №№106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121 по улице Попова без благ цивилизации приходится обходиться до 16 августа.
Узнать, кто следующим останется без горячей воды, можно в материале «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU