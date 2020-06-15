2020-06-15T06:35:25+03:00
Происшествия

В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически

Ваня Коваленко найден мертвым
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически. Фото: ПСО "Сальвар".В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически, сообщает ПСО «Сальвар». Ваня Коваленко найден мертвым. Поисковики сообщили, что ребенок утонул на реке Угра в селе Всходы Угранского района. Тело мальчика подняли 13 июня.

Напомним, школьник пропал утром 12-го июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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