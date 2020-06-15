В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически
Ваня Коваленко найден мертвым
В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически, сообщает ПСО «Сальвар». Ваня Коваленко найден мертвым. Поисковики сообщили, что ребенок утонул на реке Угра в селе Всходы Угранского района. Тело мальчика подняли 13 июня.
Напомним, школьник пропал утром 12-го июня.
ИСТОЧНИК KP.RU