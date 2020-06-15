15 Июнь 2020 2020-06-15T06:48:25+03:00

В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом. Фото: ВКонтакте.

Молодой парень заехал на закрытый переезд и попал под товарный поезд - соцсети

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В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в 22.46 14 июня на переезде в Колодню.

Очевидцы утверждают, что парень на спортивном мотоцикле заехал на закрытый переезд, к нему пристала собака, он отвлекся и попал под товарный поезд.

- Влетел под поезд, отбросило к будке дежурного, сильная травма ноги, лицо в крови, скорая приехала быстро, вроде как был в сознании, - сообщил очевидец.

Пользователи интернета отмечают, что молодому человеку 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU