В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом
Молодой парень заехал на закрытый переезд и попал под товарный поезд - соцсети
В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в 22.46 14 июня на переезде в Колодню.
Очевидцы утверждают, что парень на спортивном мотоцикле заехал на закрытый переезд, к нему пристала собака, он отвлекся и попал под товарный поезд.
- Влетел под поезд, отбросило к будке дежурного, сильная травма ноги, лицо в крови, скорая приехала быстро, вроде как был в сознании, - сообщил очевидец.
Пользователи интернета отмечают, что молодому человеку 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU