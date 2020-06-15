В Смоленске посетитель магазин распылил перцовку ради алкоголя
Посетитель магазин распылил перцовку, чтобы сбежать с украденным алкоголем, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одном из магазинов Промышленного района.
Мужчина зашел в магазин, тайком взял спиртное с полки и пытался уйти, но продавцы увидели момент кражи и попытались остановить воришку.
- Продавцы выбежали за злоумышленником на улицу, а тот в свою очередь, распылил содержимое газового баллончика в лицо персоналу и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в УМВД.
Прибывшим на место полицейским все же удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.
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ИСТОЧНИК KP.RU