В Смоленске посетитель магазин распылил перцовку ради алкоголя

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:59:02+03:00

Мужчина тайком взял спиртное с полки и, чтобы скрыться, распылил баллончик в лицо продавцам

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Посетитель магазин распылил перцовку, чтобы сбежать с украденным алкоголем, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одном из магазинов Промышленного района.

Мужчина зашел в магазин, тайком взял спиртное с полки и пытался уйти, но продавцы увидели момент кражи и попытались остановить воришку.

- Продавцы выбежали за злоумышленником на улицу, а тот в свою очередь, распылил содержимое газового баллончика в лицо персоналу и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в УМВД.

Прибывшим на место полицейским все же удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

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ИСТОЧНИК KP.RU