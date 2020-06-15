15 Июнь 2020 2020-06-15T07:08:42+03:00

Жители региона поверили, что с их счета списывают деньги, и доверились продавцам товаров в интернете

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Смоляне отдали мошенникам более миллиона рублей. В одном из случаев 33-летняя жительница региона поверила псевдосотруднику банка, что с ее карты хотят списать деньги, и сообщила доступ и пароль к карте. В двух других – смоляне доверились продавцам, просившим предоплату за продаваемый в интернете товар. После перечисления денег мошенники перестали выходить на связь.

По всем эпизодам проводятся проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU