15 Июнь 2020 2020-06-15T08:55:36+03:00

В Смоленске снесут два торговых объекта. Фото: из архива администрации Смоленска.

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В Смоленске снесут два торговых объекта на улице Чаплина. Комиссия установила: павильоны в районе дома № 3 установлены незаконно, сообщает городская администрация.

Владельцам объектов дали неделю для демонтажа конструкций. В противном случае после 22 июня они будут принудительно вывезены с занимаемых мест.

Ранее городские власти рассказали о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU