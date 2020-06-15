В Смоленске снесут два торговых объекта
Комиссия установила: павильоны установлены незаконно
В Смоленске снесут два торговых объекта. Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:
В Смоленске снесут два торговых объекта на улице Чаплина. Комиссия установила: павильоны в районе дома № 3 установлены незаконно, сообщает городская администрация.
Владельцам объектов дали неделю для демонтажа конструкций. В противном случае после 22 июня они будут принудительно вывезены с занимаемых мест.
Ранее городские власти рассказали о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева.
ИСТОЧНИК KP.RU