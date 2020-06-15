В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом
Молодой человек пытался проскочить переезд перед приближающимся грузовым составом
В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом. Страшное ДТП произошло накануне вечером.
В пресс-службе МЖД сообщили, что водитель спортивного мотоцикла грубо нарушил ПДД: при опущенном шлагбауме и поднятых устройствах заграждения он направился на переезд.
Водитель поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Молодой человек получил тяжелейшие травмы и скончался в машине скорой помощи.
Подробнее о ДТП здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU