15 Июнь 2020 2020-06-15T10:42:10+03:00

В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом. Фото: ВКонтакте.

Молодой человек пытался проскочить переезд перед приближающимся грузовым составом

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В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом. Страшное ДТП произошло накануне вечером.

В пресс-службе МЖД сообщили, что водитель спортивного мотоцикла грубо нарушил ПДД: при опущенном шлагбауме и поднятых устройствах заграждения он направился на переезд.

Водитель поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Молодой человек получил тяжелейшие травмы и скончался в машине скорой помощи.

Подробнее о ДТП здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU