Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса
Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса, сообщает Оперативный штаб. За время наблюдения с осложнениями не смогли справиться 51 житель региона.
Также продолжает расти число новых диагнозов. За последние сутки выявлено еще 77 заболевших. Общее число пациентов с Covid-19, по данным на 15 июня, составляет 3868. Выздоровело 1469.
В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Людей просят носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. 15 июня станет известно о продлении ограничительных мер или начале ослаблений, как в ряде других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU