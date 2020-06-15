15 Июнь 2020 2020-06-15T11:10:30+03:00

Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса. Фото: pixabay.com.

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Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса, сообщает Оперативный штаб. За время наблюдения с осложнениями не смогли справиться 51 житель региона.

Также продолжает расти число новых диагнозов. За последние сутки выявлено еще 77 заболевших. Общее число пациентов с Covid-19, по данным на 15 июня, составляет 3868. Выздоровело 1469.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Людей просят носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. 15 июня станет известно о продлении ограничительных мер или начале ослаблений, как в ряде других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU