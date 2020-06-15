Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:43:25+03:00

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По информации Межрайонной ИФНС России №2 по Смоленской области, по состоянию на 11 июня 2020 года более 800 налогоплательщиков подали заявление на получение субсидии за июнь, более 600 из них ожидают выплаты.

- На учете в нашей инспекции состоят свыше 1 200 налогоплательщиков, которые могут претендовать на получение субсидии в связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576. Разъяснительная работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, включёнными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020, о возможности получения субсидии ведется по телефону и посредством ТКС. Нами делается все для того, чтобы помощь была получена своевременно, - говорят в пресс-службе УФНС России по Смоленской области.

С 15 июня 2020 года инспекция возобновляет личный прием граждан строго по предварительной записи, однако, как подчеркивают сотрудники службы, подать заявление на получение субсидии проще всего на сайте ФНС России, не тратя времени на походы в налоговый орган. Заявление в личном интернет - кабинете налогоплательщика сформируется автоматически. Останется лишь указать реквизиты банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU