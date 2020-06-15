В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях
В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях, сообщил региональный Росмотребнадзор. Однако, когда откроют учреждения пока не известно.
- В связи с эпидобстановкой принято решение о переносе сроков отдыха и оздоровления детей до стабилизации эпидемиологической обстановки, - прокомментировали сотрудники ведомства.
Открытие учреждений состоится на третьем этапе снятия ограничительных мер.
Также в сообщении говорится, что все лагеря заработают «только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения».
В ведомстве отмечают, что при благоприятном развитии событий, в регионе откроются 234 учреждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU