2020-06-15T13:01:32+03:00
Общество

В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях

Смоленский Роспотребнадзор рассказал об открытии оздоровительных учреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях. Фото: pixabay.com.В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях, сообщил региональный Росмотребнадзор. Однако, когда откроют учреждения пока не известно.

- В связи с эпидобстановкой принято решение о переносе сроков отдыха и оздоровления детей до стабилизации эпидемиологической обстановки, - прокомментировали сотрудники ведомства.

Открытие учреждений состоится на третьем этапе снятия ограничительных мер.

Также в сообщении говорится, что все лагеря заработают «только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения».

В ведомстве отмечают, что при благоприятном развитии событий, в регионе откроются 234 учреждений.

Ранее «КП» писала о возобновлении железнодорожного сообщения с Сочи и Анапой. Первые поезда пойдут на юг 26 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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