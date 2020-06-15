2020-06-15T13:27:50+03:00
Общество

Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов

С 12 по 14 июня на Московской железной дороге зафиксировано 4 случая «зацепинга», 3 из них смертельные
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов. Фото: пресс-служба МЖД.Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов. Фото: пресс-служба МЖД.
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С локомотивными бригадами пригородных поездов Московской железной дороги проводится дополнительная разъяснительная работа о действиях в случае обнаружения нарушителей правил безопасного поведения на объектах инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства. В связи с установлением теплого времени года железнодорожники фиксируют повышение активности так называемых «зацеперов», которые пытаются совершить поездку на внешних элементах подвижного состава.

За последние три дня, с 12 по 14 июня, на Московской железной дороге зафиксировано 4 случая «зацепинга», 3 из них смертельные. Нелегальные экстремалы подвергают опасности свои жизни, находясь в непосредственной близости от контактной сети, а происшествия с ними отражаются на графике движения поездов. Локомотивные бригады пригородных поездов, замечая «зацеперов» на встречной электричке, передают информацию дежурным по станции для вызова на место сотрудников полиции.

Московская железная дорога призывает всех соблюдать правила личной безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры. А в период активизации «зацеперов» просит граждан не оставаться безучастными к безответственному и легкомысленному поведению подростков.

Если вы увидели молодых людей, катающихся на крышах вагонов и подножках электропоездов, немедленно сообщите об этом сотрудникам охраны, полиции или машинисту. Помните, от вашего неравнодушия зависит жизнь и здоровье детей.

Кроме того, МЖД призывает взрослых подумать о безопасности своих детей и провести с ними беседы по правилам поведения на железнодорожном транспорте.

Для усиления контроля за детьми МЖД рекомендует гражданам использовать приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое не только оповещает пользователя о приближении к опасной зоне, автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов, но и отправляет на телефон родителей смс о нахождении ребенка в опасной зоне. Приложение доступно для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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