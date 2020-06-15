15 Июнь 2020 2020-06-15T13:43:09+03:00

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В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину в сапогах. Ориентировку на поиск опубликовал ПСО «Сальвар».

Евгений Трофимов пропал 8 июня. В последний раз его видели в деревне Сиваи Хиславичского района. Поисковики сообщают, что даже примерных данных о местонахождении мужчины нет. Он может находиться в любом районе Смоленщины.

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.

В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину сапогах. Фото: ПСО «Сальвар».

Ранее трагически завершились поиски 12-летнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU