Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:04:23+03:00

Добровольцам ежемесячно будут выплачивать по 12 тысяч 130 рублей

Изменить размер текста: A A

Смолянам предлагают временно приютить постояльцев из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения за специальную выплату. Ежемесячно желающим взять на себя ответственность за людей незащищенных категорий будут выплачивать по 12 тысяч 130 рублей.

В администрации Смоленской области сообщили, что период сопровождаемого проживания должен быть не меньше 7 дней.

- Для получения выплаты людям предлагают обратиться в Пенсионный фонд до 1 октября или оставить соответствующее заявление на портале Госуслуг. Обращения будут рассматривать около 5 дней, деньги переведут в течение трех, - сообщили сотрудники администрации.

Читай также:

Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности (подробнее).

Более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU