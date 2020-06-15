Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату
Смолянам предлагают временно приютить постояльцев из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения за специальную выплату. Ежемесячно желающим взять на себя ответственность за людей незащищенных категорий будут выплачивать по 12 тысяч 130 рублей.
В администрации Смоленской области сообщили, что период сопровождаемого проживания должен быть не меньше 7 дней.
- Для получения выплаты людям предлагают обратиться в Пенсионный фонд до 1 октября или оставить соответствующее заявление на портале Госуслуг. Обращения будут рассматривать около 5 дней, деньги переведут в течение трех, - сообщили сотрудники администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU