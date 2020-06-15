2020-06-15T17:04:23+03:00
Общество

Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату

Добровольцам ежемесячно будут выплачивать по 12 тысяч 130 рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату. Фото: pixabay.com.Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смолянам предлагают временно приютить постояльцев из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения за специальную выплату. Ежемесячно желающим взять на себя ответственность за людей незащищенных категорий будут выплачивать по 12 тысяч 130 рублей.

В администрации Смоленской области сообщили, что период сопровождаемого проживания должен быть не меньше 7 дней.

- Для получения выплаты людям предлагают обратиться в Пенсионный фонд до 1 октября или оставить соответствующее заявление на портале Госуслуг. Обращения будут рассматривать около 5 дней, деньги переведут в течение трех, - сообщили сотрудники администрации.

Читай также:

Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности (подробнее).

Более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату
В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину в сапогах
Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов
В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях
Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет
Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса
В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом
В Смоленске снесут два торговых объекта
Смоляне отдали мошенникам более миллиона рублей
В Смоленске посетитель магазин распылил перцовку ради алкоголя
В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом
В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически
В Смоленске горячую воду отключат на 14 улицах
Стало известно о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева в Смоленске
Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля
РЖД возобновляет движение поездов из Смоленска на юг
Число выздоровевших от коронавируса приближается к 1500
3 пациента погибли за сутки от коронавируса в Смоленске
В Смоленске отремонтируют три улицы и переулок
В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика
Под Смоленском нашли 8 месторождений полезных ископаемых
Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском
Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности
Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области
107 человек в Смоленской области заразились COVID-19
Опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам
В Смоленске завершается установка бюста Кутузову
В Смоленске продлеваются ограничения по улице Николаева