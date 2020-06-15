Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Ограничительные меры будут действовать до 22 июня
Ограничения по коронавирусу в Смоленской области продлили на неделю. Фото: pixabay.com.
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Еще на неделю продлили ограничительные мероприятия по коронавирусу. Соответствующий Указ подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Режим повышенной готовности в регионе затянется до 22 июня в связи с рекомендациями главного санитарного врача.
Смолян просят носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать дистанцию. Запрещена работа кафе, ресторанов, саун, ТЦ и др. объектов. Недопустимо проведение массовых мероприятий. С текстом Указа можно ознакомиться здесь.
Об эпидобстановке по коронавирусу читайте в материале "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU