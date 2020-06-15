2020-06-15T19:17:02+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю

Ограничительные меры будут действовать до 22 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Ограничения по коронавирусу в Смоленской области продлили на неделю. Фото: pixabay.com.Ограничения по коронавирусу в Смоленской области продлили на неделю. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Еще на неделю продлили ограничительные мероприятия по коронавирусу. Соответствующий Указ подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Режим повышенной готовности в регионе затянется до 22 июня в связи с рекомендациями главного санитарного врача.

Смолян просят носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать дистанцию. Запрещена работа кафе, ресторанов, саун, ТЦ и др. объектов. Недопустимо проведение массовых мероприятий. С текстом Указа можно ознакомиться здесь.

Об эпидобстановке по коронавирусу читайте в материале "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату
В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину в сапогах
Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов
В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях
Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет
Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса
В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом
В Смоленске снесут два торговых объекта
Смоляне отдали мошенникам более миллиона рублей
В Смоленске посетитель магазин распылил перцовку ради алкоголя
В Смоленске мотоциклист тяжело травмирован в ДТП с поездом
В Смоленской области поиски 12-летнего мальчика закончились трагически
В Смоленске горячую воду отключат на 14 улицах
Стало известно о промежуточных итогах ремонта улицы Николаева в Смоленске
Напротив собора в Смоленске жестко столкнулись два автомобиля
РЖД возобновляет движение поездов из Смоленска на юг
Число выздоровевших от коронавируса приближается к 1500
3 пациента погибли за сутки от коронавируса в Смоленске
В Смоленске отремонтируют три улицы и переулок
В Смоленской области начались поиски 12-летнего мальчика
Под Смоленском нашли 8 месторождений полезных ископаемых
Водитель легковушки чудом выжил перевернусь в кювете под Смоленском
Смолян предупреждают о мошенничестве под предлогом благотворительности
Многодетные семьи хотят поддержать в Смоленской области
107 человек в Смоленской области заразились COVID-19
Опубликованы результаты проверок по выплатам смоленским медикам
В Смоленске завершается установка бюста Кутузову
В Смоленске продлеваются ограничения по улице Николаева