2020-06-16T08:17:53+03:00
Общество

В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы

Новые мощности необходимы для удовлетворения растущего у потребителей спроса на продукцию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы. Новые мощности разместятся на базе промышленного комплекса «КРОЛЪ и К» в деревне Клушинка Гагаринского района.

- Принято решение о расширении нашего производства на новой откормочной площадке, где в настоящее время ведется строительство кролиководческой фермы второй очереди, - сообщил учредитель ООО «КРОЛЪ и К» Олег Папушин.

Сегодня на предприятии работает 150 человек. Расширение производство позволит создать еще 15 рабочих мест.

Ранее "КП" писала", что в Смоленской области компания откроет производство современных тканей. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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