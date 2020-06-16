16 Июнь 2020 2020-06-16T08:17:53+03:00

Новые мощности необходимы для удовлетворения растущего у потребителей спроса на продукцию

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В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы. Новые мощности разместятся на базе промышленного комплекса «КРОЛЪ и К» в деревне Клушинка Гагаринского района.

- Принято решение о расширении нашего производства на новой откормочной площадке, где в настоящее время ведется строительство кролиководческой фермы второй очереди, - сообщил учредитель ООО «КРОЛЪ и К» Олег Папушин.

Сегодня на предприятии работает 150 человек. Расширение производство позволит создать еще 15 рабочих мест.

Ранее "КП" писала", что в Смоленской области компания откроет производство современных тканей. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU