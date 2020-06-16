В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы
В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы. Новые мощности разместятся на базе промышленного комплекса «КРОЛЪ и К» в деревне Клушинка Гагаринского района.
- Принято решение о расширении нашего производства на новой откормочной площадке, где в настоящее время ведется строительство кролиководческой фермы второй очереди, - сообщил учредитель ООО «КРОЛЪ и К» Олег Папушин.
Сегодня на предприятии работает 150 человек. Расширение производство позволит создать еще 15 рабочих мест.
Ранее "КП" писала", что в Смоленской области компания откроет производство современных тканей. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU