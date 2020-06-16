2020-06-16T12:00:19+03:00
Общество

Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни

Жители столицы региона стали жить лучше, показало исследование
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни. Фото: администрация г. Смоленска.Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни. Фото: администрация г. Смоленска.
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Смоленск вошёл в ТОП-20 городов по качеству жизни, сообщает городская администрация. Исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

Смоленск занял в рейтинге 20 место из 75 других городов. Отмечается, что у населения вырос уровень доходов, также население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы и лучшей жизни.

Лидерами рейтинга стали Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула и Рязань.

За основу были взяты исследования, проведенные в первом полугодии 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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