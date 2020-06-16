Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни
Смоленск вошёл в ТОП-20 городов по качеству жизни, сообщает городская администрация. Исследование провел Финансовый университет при Правительстве РФ.
Смоленск занял в рейтинге 20 место из 75 других городов. Отмечается, что у населения вырос уровень доходов, также население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы и лучшей жизни.
Лидерами рейтинга стали Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула и Рязань.
За основу были взяты исследования, проведенные в первом полугодии 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU