17 Июнь 2020 2020-06-17T06:52:00+03:00

В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber. Фото: pixabay.com.

В компании «Россети Центр» изменился номер телефона, с которого население будут оповещать о непредвиденных обстоятельствах

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В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber, сообщает городская администрация. В компании «Россети Центр» изменился номер телефона, с которого население будут оповещать о непредвиденных обстоятельствах.

В случае планового отключения или ЧП смоляне получат сообщение с номера +7 (915) 369-69-69.

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ИСТОЧНИК KP.RU