В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber
В компании «Россети Центр» изменился номер телефона, с которого население будут оповещать о непредвиденных обстоятельствах
В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber, сообщает городская администрация. В компании «Россети Центр» изменился номер телефона, с которого население будут оповещать о непредвиденных обстоятельствах.
В случае планового отключения или ЧП смоляне получат сообщение с номера +7 (915) 369-69-69.
Читай также:
Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU