В Смоленске ограничат движение транспорта около путепровода
Подъехать к Крестовоздвиженскому мосту со стороны улицы Ново-Московская будет сложно
В Смоленске ограничат движение транспорта около путепровода. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске ограничат движение транспорта около Крестовоздвиженского путепровода. Подъехать к мосту со стороны улицы Ново-Московская будет сложно.
Временные знаки появятся у дома №33в с 17 по 23 июня.
Ранее в центре Смоленска перекрыли движение транспорта. Автомобилисты смогут проехать по ряду дорог только в определенные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU