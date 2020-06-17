17 Июнь 2020 2020-06-17T10:10:09+03:00

В Смоленске ограничат движение транспорта около путепровода. Фото: pixabay.com.

Подъехать к Крестовоздвиженскому мосту со стороны улицы Ново-Московская будет сложно

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В Смоленске ограничат движение транспорта около Крестовоздвиженского путепровода. Подъехать к мосту со стороны улицы Ново-Московская будет сложно.

Временные знаки появятся у дома №33в с 17 по 23 июня.

Ранее в центре Смоленска перекрыли движение транспорта. Автомобилисты смогут проехать по ряду дорог только в определенные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU