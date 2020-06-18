В Смоленской области выявили три факта незаконной охоты
В Смоленской области за неделю выявили три факта незаконной охоты, сообщают сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.
Инциденты произошли в Сафоновском, Новодугинском и Кардымовском районах области. Поймать браконьеров не удалось. Но в одном из случаев местные жители спасли раненого в ногу лося - животное прибежало к домам вблизи деревни Смогири. Лось направлен в приют «Верность».
Ранее «КП» писала, как четверо браконьеров убили молодую самку лося. Один из охотников ранее работал в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU