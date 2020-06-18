18 Июнь 2020 2020-06-18T08:35:21+03:00

В Смоленской области выявили три факта незаконной охоты. Фото: департамент по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

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В Смоленской области за неделю выявили три факта незаконной охоты, сообщают сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

Инциденты произошли в Сафоновском, Новодугинском и Кардымовском районах области. Поймать браконьеров не удалось. Но в одном из случаев местные жители спасли раненого в ногу лося - животное прибежало к домам вблизи деревни Смогири. Лось направлен в приют «Верность».

Ранее «КП» писала, как четверо браконьеров убили молодую самку лося. Один из охотников ранее работал в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU