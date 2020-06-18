18 Июнь 2020 2020-06-18T09:25:18+03:00

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Из-за установившейся жары пожарные поезда Смоленского региона МЖД переведены в режим повышенной готовности. Спецсоставы базируются на станциях Смоленск, Вязьма и Рославль. Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров.

Для выполнения поставленных задач пожарные поезда оснащены мотопомпами, бензоэлектростанциями, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, установками комбинированного тушения пожаров. В поездах также имеются цистерны-водохранилища, которые снабжены электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем воды. Мотопомпы нового образца (8-цилиндровые, а не 4-цилиндровые, как раньше) позволяют тушить возгорание с расстояния 1,5 км, а не 980 м, как прежде. Одна цистерна пожарного поезда вмещает в себя более 60 тонн воды (для сравнения: в пожарной машине около 4 тонн).

Для бойцов создан неприкосновенный запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах, заготовлена бутилированная питьевая вода. Каждый пожарный поезд оборудован навигационной системой ГЛОНАСС.

Пожарные поезда МЖД находятся в постоянном взаимодействии со всеми структурами, которые участвуют в ликвидации пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU