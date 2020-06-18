Житель Краснинского района незаконно прописал 6 иностранцев

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:37:42+03:00

Мужчина не планировал предоставлять жилплощадь для проживания

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Житель Краснинского района незаконно прописал у себя 6 иностранцев. При этом мужчин на не планировал предоставлять жилплощадь для проживания. О незаконной постановке на учет стало известно после проверки.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее «КП» рассказывала, как в области задержали 138 нелегалов. Иностранцы ехали на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU