Житель Краснинского района незаконно прописал 6 иностранцев
Мужчина не планировал предоставлять жилплощадь для проживания
Житель Краснинского района незаконно прописал 6 иностранцев. Фото: r67.fssprus.ru.
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Житель Краснинского района незаконно прописал у себя 6 иностранцев. При этом мужчин на не планировал предоставлять жилплощадь для проживания. О незаконной постановке на учет стало известно после проверки.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее «КП» рассказывала, как в области задержали 138 нелегалов. Иностранцы ехали на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU