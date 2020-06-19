2020-06-19T11:23:41+03:00
Общество

Коронавирус выявлен у новых 59 пациентов в Смоленской области

Общее число заболевших выросло до 4110
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус выявлен у новых 59 пациентов в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Коронавирус выявлен у новых 59 пациентов в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавируса в Смоленской области. По данным на 19 июня, число заболевших выросло до 4110. Последние несколько дней в регионе выявляется менее ста пациентов с «ковидом».

В тоже время растет число погибших. За последние сутки еще один пациент лечебного учреждения умер от осложнений, вызванных инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 58.

В то же время с вирусом справились 1744.

Ранее губернатор рассказал о проведении парада Победы в Смоленске. Из-за сложной эпидемобстановки в нем примут участие только военнослужащие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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