В Смоленской области начали снимать ограничения режима самоизоляции

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:54:49+03:00

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Угроза распространения коронавируса в Смоленской области не исчезла, но в регионе научились ей противостоять. Поэтому губернатор Алексей Островский объявил о первом этапе снятия ограничений в Смоленской области. Объясняем, что можно и что нельзя с 19 июня 2020 года.

Согласно изменениям в Указ «О введении режима повышенной готовности», разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, магазинов, не имеющих отдельного входа. Людям можно выходить на прогулки и заниматься спортом на улице, но избегать больших компаний.

- Разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра, исключая посещение мест массового пребывания граждан, в том числе, детских площадок, - говорится в документе.

Остальные запреты остаются в силе до 6 июля включительно. Ознакомиться с текстом Указа можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU