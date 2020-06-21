В Смоленске начался ремонт улица Воробъева
Дорожники поменяют асфальт на участке от улицы Николаева до Черняховского
В Смоленске начали ремонт улица Воробъева. Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске начался ремонт улица Воробъева. Днем 20 июня дорожники сняли верхний слой покрытия.
В администрации г. Смоленска отмечают, что работы пройдут на участке от улицы Николаева до Черняховского. На дороге возможны пробки, поэтому в ближайшие несколько дней лучше продумать альтернативный путь движения.
Ранее «КП» писала о ремонте улицы Петра Алексеева и ямочном ремонте на ряде других улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU