2020-06-21T09:37:58+03:00
Общество

В Смоленске начался ремонт улица Воробъева

Дорожники поменяют асфальт на участке от улицы Николаева до Черняховского
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начали ремонт улица Воробъева. Фото: администрация Смоленска.В Смоленске начали ремонт улица Воробъева. Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске начался ремонт улица Воробъева. Днем 20 июня дорожники сняли верхний слой покрытия.

В администрации г. Смоленска отмечают, что работы пройдут на участке от улицы Николаева до Черняховского. На дороге возможны пробки, поэтому в ближайшие несколько дней лучше продумать альтернативный путь движения.

Ранее «КП» писала о ремонте улицы Петра Алексеева и ямочном ремонте на ряде других улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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