2020-06-24T06:40:26+03:00
Происшествия

В Смоленске экс-замначальника депздрава задержан за взятку

Чиновник подозревается в покровительстве местного предпринимателя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске экс-замначальника депздрава задержан за взятку. Фото: СУ СК России по Смоленской области.В Смоленске экс-замначальника депздрава задержан за взятку. Фото: СУ СК России по Смоленской области.
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В Смоленске очередной громкий коррупционный скандал – в столице региона задержан экс-замначальника департамента по здравоохранению. Его подозревают в получении взятки. В СУ СК России по Смоленской области сообщили, что речь идет о сумме около полумиллиона рублей.

По версии следствия, бывший чиновник больше года - с февраля 2018 года по июль 2019-го время от времени получал от генерального директора организации, занимающейся торговлей медицинским оборудованием, деньги за «покровительство его трудовой деятельности и хозяйственной деятельности данной организации».

- Подозреваемый задержан, по месту жительства проведены обыски, - сообщили в СКР. – Изъят телефон, компьютер и ряд других вещдоков.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ранее «КП» писала о задержании сотрудника УФСИН, который пытался похитить деньги осужденного под предлогом уладить вопросы с его УДО. А также сотрудницу Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревалась в превышении полномочий и мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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