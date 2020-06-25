В Смоленске обсудили порядок проведения ЕГЭ
Власти региона обсудили порядок проведения ЕГЭ. В 2020 году экзамен будут сдавать 4768 человек. Проведение испытаний пройдет с обязательным соблюдением санитарных правил – у детей на входе в школу будут измерять температуру, выдавать средства защиты. В каждом классе выпускников рассадят с учетом требований – полтора метра друг от друга. Таким образом, в каждом классе разместятся по 9-12 человек.
Следить за проведение экзамена будут не только педагоги, в каждом классе установят видеокамеры. После проведения испытаний помещения, где находились дети, тщательно уберут.
Основной период сдачи экзамена продлится с 3 по 23 июля.
- Подготовлены 39 пунктов проведения экзаменов, в том числе, в учебных заведениях - 31, на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - 8. В пунктах проведения экзамена будут работать 413 аудиторий, - рассказала и.о. начальника Департамента по образованию и науке Елена Талкина.
ИСТОЧНИК KP.RU