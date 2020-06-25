В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка
Издевательства над ребенком снимали на камеру
В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Фото: pixabay.com.
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В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Информация об издевательствах над ребенком попала в соцсети.
Школьницу удерживали и били по лицу и телу, испуганная девочка просила у своих обидчиц прощения, но те не прекращали издевательств.
В одном из местных пабликов сообщается, что ссора подростков произошла из-за парня.
Ранее "КП" писала, как в Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили ребенка. Трое человек повалили ребенка на землю и стали бить школьника ногами по телу. Инцидент произошел на улице Чкалова.
ИСТОЧНИК KP.RU