2020-06-25T09:03:58+03:00
Происшествия

В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка

Издевательства над ребенком снимали на камеру
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Фото: pixabay.com.В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Фото: pixabay.com.
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В Гагарине избили 15-летнюю девочку-подростка. Информация об издевательствах над ребенком попала в соцсети.

Школьницу удерживали и били по лицу и телу, испуганная девочка просила у своих обидчиц прощения, но те не прекращали издевательств.

В одном из местных пабликов сообщается, что ссора подростков произошла из-за парня.

Ранее "КП" писала, как в Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили ребенка. Трое человек повалили ребенка на землю и стали бить школьника ногами по телу. Инцидент произошел на улице Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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